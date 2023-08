César Román, más conocido como el 'rey del cachopo' se codeó con cantantes, actores y vedettes, y fue propietario de cuatro restaurantes de éxito. Así, Román creyó tocar las estrellas, aunque hoy está en la cárcel por asesinar y descuartizar a su última pareja, a la que cortó la cabeza, los brazos y las piernas.

Equipo de Investigación se desplazó en 2018 al domicilio de la abuela del 'rey del cachopo'. "Él es listísimo, lo que pasa que lo emplea en hacer daño. Si lo empleara en hacer el bien, sería una eminencia", señaló un vecino del edificio.

En ese momento, una reportera se acercó a la puerta de la abuela del descuartizador de Heidi Paz. Sin embargo, quien abrió la puerta fue el sobrino de César Román. "No queremos saber absolutamente nada", expresó este, a lo que añadió: "No sé lo que ha pasado, ni quiero opinar sobre ello". El sobrino del 'rey del cachopo' no quería que se le relacionase con él.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.