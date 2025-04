Las razones del 'príncipe gitano' para no atender a Equipo de Investigación: "Os envían unas personas que son a las que yo he denunciado"

Equipo de Investigación esperó a la salida de un plató de televisión en 2015 a Sinaí Giménez para poder contactar con él, tras haberlo intentado por todas las otras vías posibles. Tras su intervención en un programa, el 'príncipe gitano' atendió por fin a los redactores. "Sabe que estamos haciendo un reportaje sobre el éxodo de 410 personas en Galicia. Dicen que los responsables de ese destierro son tanto usted como su familia", le refería el redactor.

"Los expedientes penales de nuestra familia son limpios y blancos. En cambio, otros están imputados", respondía. Acerca del supuesto "impuesto revolucionario" que cobraba, se limitaba a responder que esa acusación estaba ya "denunciada en el juzgado". "Hemos estado viendo los 'compro oro' que tiene y la mayoría están cerrados. ¿De dónde viene su fortuna?", quería saber el reportero. "De mi trabajo, desde niño trabajando con el sudor de mi frente", contestaba.

"¿Por qué no quería atender a Equipo de Investigación y sí a otros medios de comunicación", le preguntaba finalmente el periodista. "Simplemente, entiendo que os han enviado unas personas a las que yo he denunciado, que están imputadas por mí. He denunciado a políticos, he denunciado la mafia política que existe en Galicia, he denunciado a jefes, a brigadas de la Guardia Civil y a presidentes de asociaciones que están imputados gracias a mi persona. Todos esos intentan crear una organización contra mi persona, para sellarme la boca y no lo van a conseguir", aseguraba.

"Algunos políticos están intentando jugar sucio y trasladar a esas personas (anónimas) que den una información negativa de mí", afirmaba para defenderse de las acusaciones de quienes aseguraban tenerle miedo. El reportero finalizaba dándole las gracias por su amabilidad.

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2015 de Equipo de Investigación.