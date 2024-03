Un inspector de los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía destapó una de las mafias del Rivotril y descubrió 253 recetas con indicios de falsedad expedidas en solo dos meses. Todas prescriben el mismo ansiolítico y están firmadas por ocho médicos que trabajan en hospitales públicos y centros de salud de Andalucía. Una médica afectada por este caso habló con el programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

La doctora de Atención Primaria explica que su especialidad no es su especialidad recetar Rivotril. "Yo nunca he recetado Rivotril, me parece que es un medicamento muy adictivo. Hay otras opciones que son menos adictivas cuando una persona tiene un proceso de ansiedad", señala. Asimismo, advierte de los efectos de esté fármaco: "Si te tomas un Rivotril, es como te estuvieras tomando dos o tres lorazepam en un solo comprimido".

Pese a esto, su sello figura en las 14 recetas: "Es mi sello, pero no es mi letra". El sello se lo robaron cuando entró un paciente y ella salió corriendo a por una silla de ruedas para llevarlo a urgencias. Ese día se quedó la puerta abierto y le robaron del cajón el sello.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2022, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.