Un propietario de 'Les Naus' denuncia el señalamiento por el escándalo de las VPP: "Parece que seamos una mafia y no es así"

Un propietario de 'Les Naus' muestra su vivienda a Equipo de Investigación. Asegura que, a pesar del escándalo que salpica a la concejala de Urbanismo de Alicante y otros cargos, en la urbanización "hay gente normal".

Cuando cae la noche, algo no encaja en el 'Residencial Les Naus' de Alicante. Una tercera parte de las viviendas están a oscuras. Pisos que deberían estar habitados no lo están.

Equipo de Investigación consigue hablar con uno de los propietarios de estas viviendas, Atilano Albujer, que explica que consiguió acceder a su piso protegido a través de la cooperativa. "Con nosotros no ha habido nada anormal", recalca.

"Cuando dices que vives aquí, entienden que somos una panda de corruptos", comenta este vecino, que asegura sentirse "muy señalado" tras conocerse el escándalo y defiende que si las cosas se han hecho mal, "que cada uno pague".

Quienes sí cumplen pagan el precio del escándalo. Dentro de la urbanización, la desconfianza crece. El propietario muestra a los reporteros su casa y explica que en la urbanización "hay gente normal, sobre todo muchos jóvenes".

Afirma que hace este 'tour' al programa "porque da la impresión de que todos aquí seamos una mafia, pero no es así". Una vez más, defiende que "al que haya abusado, pues hay que sancionarlo".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.