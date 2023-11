El nutricionista Pablo Ojeda explicó las propiedades positivas del aceite de girasol, pero al mismo tiempo advirtió sobre su consumo excesivo. Equipo de Investigación recogió sus palabras en un programa de 2022 que desde laSexta.com hemos recuperado.

"No somos conscientes de la cantidad de aceite que tomamos al día. El aceite de girasol no es malo, es bueno", apuntó. No obstante, destacó que "un exceso no es positivo".

"El aceite de girasol tiene un ácido graso como es el linoleico, ese famoso Omega6, que va bien para la concentración, para el desarrollo neurológico. Es bueno en vitamina E, el motor para el sistema inmunitario, pero siempre que sea en crudo y si lo hacemos en sartén pierde propiedades", destacó.

Sobre la cantidad de aceite de girasol de determinados productos, subrayó que "una madalena tiene aproximadamente un 20%" y que "en los cereales y galletas es en torno al 15 o 20%", algo que implica que "una de cada cinco galletas es aceite".

En este sentido también indicó que "una crema de cacao tiene aproximadamente el 35%" y que "la margarina está formada solo de aceite".

De manera muy visual, cogió una patata frita de bolsa y se frotó los dedos con ella, tras acabar, los tenía empapados de aceite, un simple gesto que mostró cuánto se puede llegar a consumir sin ser consciente de ello.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que desde laSexta.com hemos recuperado.