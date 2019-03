Rafael Gómez, el millonario moroso

"Veis esas encinas pues así todo. Antes lo que había era encinares de 400-500 años, todos fueron arrancados cuando se construyó. De ser una finca de escaso valor a convertirse en 900 casas que rondan los 60 millones de pesetas", explica el ecologista Juan Esribano.

"Nosotras sufrimos los desastres de toda la obra de Rafael. Empezaron a venir las máquinas, empezaron a cortar encimas. Nos dijeron que habían cambiado el plan de urbanismo que ya era urbanizable y que no podíamos hacer otra cosa", explica una vecina de la urbanización en la que entró Sandokán.

Cuando Sandokan entra con las máquinas ni siquiera tiene licencia para construir. "Yo creo que es una persona que se ha saltado todas las normas que se tenía que saltar. Que ha hecho de Córdoba su casa particular… y ha construido y ha hecho verdaderas barbaridades y se le ha consentido", asegura Ángela Ruiz, presidenta de la comunidad de vecinos.

"Se adelanta a la norma, se adelanta a los tiempos, quiere ir más rápido, y empieza a hacer las casas sin ningún tipo de licencia de obras. Llega un punto en el que había hasta 500 chalets que se habían hecho sin ningún tipo de licencia", cuenta Francisco J. Poyato, de ABC Córdoba.

Por eso el Ayuntamiento decide multarle. El programa ha tenido acceso a la Comisión que investiga las irregularidades urbanísticas de Sandokán. Sólo en Córdoba. El ayuntamiento le multa con más de tres millones de euros.

Un imperio inmobiliario que según él fue levantado por más de 10.000 obreros. "Nosotros hacíamos instalaciones de fontanería para viviendas que construía. Desde el año 95-96. Desde el inicio de él. Ahora mismo ya no trabajo para él. Desde que nos metimos en el tema de que ya no nos quería pagar", explican ex trabajadores del empresario.

¿Cuánto dinero les debe? "275.000 euros. La deuda es importante, una empresa pequeña, bueno pequeña ahora en las circunstancias que estamos. No nos pagó y nos fuimos al abogado. Y el abogado nos dijo de denunciarlo por estafa".

Sobre la mesa del abogado se acumulan los casos contra Rafael Gómez Sandokán. “Llevo casos contra Rafael Gómez y contra una de las empresas de Rafael. El origen de todos los casos es exactamente igual. Una reclamación de cantidad”.