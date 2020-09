Daniel Esteve reniega de dar permiso a sus trabajadores para hablar con Equipo de Investigación. Sin embargo, el pasado de alguno de ellos e incluso vídeos en los que muestran su agresividad, ponen en cuestión la amabilidad de los desalojos.

Eduardo Navas es uno de ellos. Más conocido como 'Perro Pelea', es un hombre condenado por intento de homicidio y que luce una esvástica en el brazo.

Jisco Ivanov es otro de los conocidos como 'mediadores'. Se trata de un paramilitar curtido en guerras del Este que, según Esteve, solo ha hecho algún trabajo para la empresa.

Sin embargo, la complexión y el entrenamiento de los 'mediadores' se repite en otras empresas. Agus ha sido contratado por otra de estas empresas, y entrena al más alto nivel. A los empleados de la empresa en la que trabaja se les conoce como "los boxeadores".

Él mismo reconoce que, si en la empresa hay 10 trabajadores, ocho entrenan en artes marciales mixtas. Pero afirma que no las utilizan en su trabajo: "Tampoco estamos en Latinoamérica, estamos en España... al fin y al cabo es un país civilizado. La línea roja quiere decir que sea todo en paz y que no haya ni sangre ni problemas físicos de nadie y que todos se vayan tranquilos para casa. Lo mejor es dialogar siempre".

E insiste en que es por defensa: "Cuando tu integridad física corre peligro me da igual un papel, me da igual mi madre, mi padre, me importo yo. Como dicen, para que llore mi madre que llore la suya".