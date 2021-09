Máximo Valverde ha contado a Equipo de Investigación que José Luis Moreno contactó con él "porque quería que presentara un espectáculo con Juncal Rivero que se iba a rodar en San Sebastián". "A mí me llamó un día, me citó allí en su maravillosa mansión y estuvimos hablando. Empezó a hablarme de todo lo que íbamos a hacer, los 24 programas que íbamos a hacer, y me dijo que me iba a hacer un presentador internacional. Él todo eso lo sabe hacer muy bien, esa palabrería, y yo acepté trabajar con él", recuerda.

Sin embargo, unos días antes de irse a San Sebastián para grabar el programa, Moreno dejó de cogerle el teléfono. "El problema es que yo quería firmar un contrato, y él me decía que si no confiaba en él, en el productor del programa, que era el que me iba a pagar. Y unos días antes de irnos dejó de cogerme el teléfono".

Valverde todavía está esperando "una explicación" de por qué no fue a San Sebastián a grabar el programa. "El programa finalmente lo hizo él", señala a Equipo de Investigación.