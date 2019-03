Dueño del bar donde se grabó el 'mamading' de Magaluf: "Se lleva haciendo 40 años aquí"

Los empresarios españoles intentan abrirse camino en el negocio de el turismo etílico en Magaluf. Somos testigos de estas competiciones absurdas, mientras decenas de jóvenes graban con sus móviles. En solo segundos correrán por la red, igual que el vídeo que cambia para siempre la historia de Magaluf.

El vídeo impacta en todo el mundo. Magaluf se convierte en el centro de un escándalo de dimensión internacional. ¿Pueden dos minutos y medio de video cambiar el destino de un sector que mueve millones de euros?

Buscamos el bar donde se grabó el vídeo. Está cerrado pero el dueño no está lejos, es un empresario de la zona con varios negocios inmobiliarios. Nos cita en una de las zonas más exclusivas de la isla.



Le preguntamos qué hay detrás del polémico video que se grabó en su local. "No entiendo el tema del vídeo porque se lleva haciendo 40 años en Magaluf. Me ha afectado porque me han puesto una denuncia de 55000 euros y un año de cierre. Tengo mis dudas de que sea en mi local. Muchísimas dudas".

Baby Bober opina que hay "grupos empresariales grandes que quieren coger a los pequeños y quitárselos de en medio". El empresario afirma que tiene miedo y explica las medidas que ha tomado: "He optado por coger y quitarme mis negocios de en medio no tengo ganas de seguir en Magaluf he puesto todos los negocios en traspaso y alquiler".

El vídeo le ha dejado fuera de juego. Pero es otra empresa la que organiza la fiesta que acaba en todas las portadas: Carnage. Descubrimos que el desenfreno de Magaluf no es accidental. Sino un negocio organizado en las llamadas Rutas Etílicas.

El polémico video, se graba durante una de estas excursiones alcohólicas. Localizamos la sede de la empresa que organiza las rutas. La oficina está cerrada. La excursión ya ha llegado al primer bar. Buscamos al jefe de las rutas, un empresario británico con gran presencia en la zona.

Entramos en su local más famoso. Nos dicen que el jefe lo controla personalmente, y le encontramos. Se tratad de Paul Smith, un empresario británico que consigue escandalizar al mundo con el video de sus rutas alcohólicas. Un padre de familia multado con 55.000 euros y cierre de su empresa. Aunque sigue en activo.

Le preguntamos por el vídeo del 'mamading', pero no suelta prenda. "No puedo hablar de eso. Me han recomendado que no hable ni del vídeo ni de nada. No puedo hablar. No puedo decir nada".