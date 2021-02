Equipo de Investigación analiza la 'fiebre del pelo' y, después de que la apertura de clínicas especializadas en trasplantes haya aumentado un 300% en España, se pregunta si nuestro país es la nueva Turquía.

Además, el programa cuenta con el testimonio de expresidente del Congreso José Bono, que explica por qué decidió someterse a un trasplante, como muestra el vídeo.

"Me encontré con un amigo al que hacía tiempo que no veía y me sorprendió porque estaba mucho más joven. Le pregunté qué se había hecho, me sacó su carnet de identidad, vi que en la foto estaba calvo y, sin embargo, él tenía pelo", cuenta.

Después, Bono le preguntó dónde se lo había hecho y decidió actuar: "A la semana me estaba haciendo el trasplante capilar del que estoy verdaderamente satisfecho".

Además, el expresidente del Congreso y exministro confiesa que le han pedido la dirección de su doctora más de 1.000 personas y las palabras que le comentó a ella antes de su intervención: "Le dije que mi cabeza iba a ser de las más vistas de España".