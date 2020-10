El año 1993, la Policía estrecha el cerco marcado por los ataques del loco del chándal. Un mapa con 15 ataques casi mortales en un perímetro de menos de cinco kilómetros que finaliza con un fallo de Manuel González.

El 19 de septiembre, el loco del chándal atacó a otra joven en Hospitalet d'Llobregat. Le asestó una puñalada en los glúteos que le llegó a la femoral, provocándole la muerte.

La mujer acudía a trabajar en el metro de Hospitalet y solo pudo andar 50 metros desde el ataque hasta que se desplomó. Su marido afirma que cuando todo ocurrió él estaba en casa: "Estuve hablando con una vecina y me dijo que había escuchado que habían asesinado a una chica".

"Le pregunté que cómo iba vestida esa chica y dije 'Mari Carmen va vestida así'", ha reconocido a Equipo de Investigación. Entonces, acudió al metro, donde encontró a su mujer en el suelo: "No la llegué a tocar, no me dejaba el policía, y ya estaba fallecida".

Manuel González atacaba a mujeres morenas, bajitas, con el pelo largo y ropa ceñida. Era el perfil que marcaba su expareja y con el que se obsesionó desde la ruptura.

"Nos ha destruido la vida, sobre todo a mí", ha afirmado. María del Carmen tenía 31 años y dos hijos de dos y 11 años. Fue su víctima número 16, y la única mortal.