A vista de dron, podemos descubrir la otra cara del Valle: el conjunto monástico de 45.000 metros cuadrados en medio del bosque, la abadía, la escolanía y la hospedería gestionadas por los monjes benedictinos.

Lo primero que ven los huéspedes al entrar en la hospedería es la sala que se puede ver en el vídeo, un mercadillo instalado en mitad del hall, "todo con la bandera de España", indica un huésped.

La hospedería tiene tres plantas y capacidad para 220 personas. Cuenta además con varios comedores y ofrece menú diario. El complejo tiene una biblioteca con 20.000 volúmenes, salas para conferencias e incluso cuenta con gimnasio "lleno de humedades", según indica el huésped de la hospedería que graba el vídeo.

"Esta es mi habitación. Me ha costado 45 euros la noche. Debe ser que hoy no funciona el radiador, pero me han puesto uno eléctrico. Lo mejor, sin duda, son las vistas. Se ve hasta la cruz", explica el huésped. Los monjes han llegado a facturar con la explotación de este negocio 886.000 euros en un año.