Una modelo confiesa que usa Ozempic "una vez al mes": "Siempre tengo una guardadita en la nevera"

La modelo colombiana Catalina Maya cuenta en este vídeo su experiencia usando Ozempic, una droga inyectable para la diabetes, que se usa para bajar de peso: "En Colombia se venden sin prescripción médica y con baratas".

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2023, el programa habló con la modelo colombiana Catalina Maya, quien contó su experiencia usando Ozempic. Según explicó la modelo, empezó a consumir esta droga inyectable para la diabetes, que se usa para bajar de peso, hace dos años, después de que un endocrino se lo recomendara.

"Las empecé a buscar en Colombia, porque en Colombia se venden sin prescripción médica y eran supremamente baratas", desveló la modelo a Equipo de Investigación en este ´video, donde confesó que "en dos semanas" bajó "casi nueve kilos".

Además, Catalina afirmó que usaba este fármaco "regularmente": "Siempre tengo una ahí guardadita en la nevera de mi casa". "Cuando veo que de pronto me he subido una o dos libras, la he vuelto a usar. Una vez al mes me pongo una dosis", confesó la mujer, que, en el momento de la entrevista pesaba 53 kilos, pero aseguró haber estado en "61 kilos". "Estoy en el peso que siempre he querido estar", destacó la modelo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: ozempic' en atresplayer.com.