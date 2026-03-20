Miguel Ángel, víctima de una estafa a pesar de tomar precauciones: "En 25 minutos lo habíamos perdido todo"

Miguel Ángel explica que el supuesto empleado del banco fue el que le dio toda su información personal: "El número de cuentas que tengo con el banco, dos de ellas de cotitular con mi mujer, los últimos números de varias de mis cuentas...".

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2024, los reporteros del programa hablaron con Miguel Ángel, víctima de una estafa. El hombre contó en el vídeo cómo estaba realizando unas compras navideñas junto a su mujer y su hija pequeña cuando recibió una llamada en la que se hicieron pasar por el equipo de ciberseguridad de su banco informándole de una "alerta" que les había saltado "en su cuenta".

"Me preguntaron si había accedido a la app desde un iPhone 7 en la provincia de Cádiz, algo que yo negué", recordó el hombre, que explicó que cómo la persona le "advirtió de que estábamos siendo atacados y que teníamos que salvaguardar nuestros ahorros". "Nosotros 'googleamos' y vimos que el número de teléfono que nos salía en pantalla era el de la sucursal bancaria", destacó el hombre, al que le aconsejaron mover la totalidad de sus ahorros a una supuesta cuenta segura a través de diversas transferencias.

"Durante esta conversación con este supuesto empleado del banco yo fui el que recibió toda la información: el número de cuentas que tengo con el banco, dos de ellas de cotitular con mi mujer, me dieron los últimos números de varias de mis cuentas y así todo el rato", aseguró Miguel Ángel, que cuenta cómo, finalmente, le estafaron más de 11.000 euros. "En 25 minutos lo habíamos perdido todo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La estafa de los ninis' en atresplayer.