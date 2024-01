Un reportero de Equipo de Investigación se desplazó hasta la urbanización de lujo de Los Barrios, en Cádiz, un oasis al alcance de unos pocos privilegiados dispuestos a pagar casi un millón de euros para vivir aquí, tal y como descubrió este programa de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Y, es que, al menos una docena de estas casas de lujo estaban okupadas por narcos del hachís. "¿Usted vive aquí?", preguntó el reportero a uno hombre, que no duda en responder: "Estamos limpiando y nos vamos. Raro que te salga alguien. No va a hablar nadie, pero nadie", les advirtió.

En este vídeo, el reportero consiguió que uno de los vecinos hablara: "¿Hay problema con los vecinos?". "No he tenido ninguno, pero no quiero tenerlos", respondió tajante el vecino, que explicó que "si no se ha acabado con lo que ya hemos visto y hecho" ya. "¡Es una vergüenza!", aseguró su mujer, que explicó los "problemas" que tenían: "¿A ti te gustaría tener esta vecindad? Es una vergüenza, esta lleno de traficantes y lo sabe todo el mundo".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.