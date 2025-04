Un listero explota con Equipo de Investigación tras saber que pagan a camareros en negro: "Me tienes controlado todo el día"

María, reportera de Equipo de Investigación, aborda a Antonio, un listero en la calle que afirma que no tiene nada que ocultar. Sin embargo, ante la insistencia de la reportera, acaba admitiendo que a veces paga en negro a los camareros.

En España hay 2.000 inspectores de trabajo, que, en 2020, impusieron más de 8.000 sanciones al sector de la Hostelería. 32 millones de euros en multas, pero podrían haber sido muchas más. María, reportera de Equipo de Investigación, interceptó a Antonio, un listero, en un pueblo a las afueras de Madrid donde estaba ubicado un restaurantes al que había llevado a varios camareros. En concreto, en las imágenes se puede ver a son seis camareros uniformados y, en medio, el listero, el único que no lleva uniforme.

"No tengo nada que ocultar", afirmó tajante Antonio, que, incluso, señaló a la cámara para que se acercara más a grabarle. Al principio, Antonio negó que él pagara a nadie y puso en contacto a María con el dueño del local, que también negó que Antonio ganara dinero como listero. Y es que Antonio aseguró que haciendo de listero el restaurante le paga comprándole vino.

Preguntado sobre que los camareros cobren en mano, Antonio reflexionó en el vídeo: "Qué más da que te paguen en mano que en una cuenta, eso depende de la empresa". "Hay a veces que me llama un restaurante de urgencia y puede que paguen en negro, sí", confesó Antonio, que reaccionó así cuando la reportera le dijo que le había grabado por la mañana: "Me tienes fichado todo el día, me tienes controlado todo el día".

