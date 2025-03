La justificación del padre de 'El Yoyas' a Equipo de Investigación por la actitud violenta de su hijo: "Cada uno tenemos nuestro carácter"

Equipo de Investigación consigue contactar con Carlos Navarro, padre de 'El Yoyas', que habla con el programa sobre su hijo. Una de los aspectos que afirma es que su hijo estuvo viviendo los 19 meses que estuvo prófugo en la casa donde encontrado por la policía.

Al ser preguntado sobre si su hijo es una persona violenta, Carlos Navarro justifica así a su descendiente: "En absoluto. Cada uno tenemos nuestro carácter, nuestro genio, nuestra forma de ser. Mi hijo ha tenido siempre valor a salir de los programas de televisión y al pan, pan y al vino, vino".

Además, ha confesado a Equipo de Investigación que ayudó a 'El Yoyas' a huir de la justicia: "Claro, por supuesto que tuvo mi ayuda. Le dije 'hijo, no te entregues'. Nosotros le traíamos de todo, estaba todo día encerrado, sin abrir ventanas, esperando que vinieran las hermanas, o bien yo para comer y nada más, y vigilantes siempre, hasta que lo cazaron".

Una protección que también justificó: "Si eres pariente sanguíneo, no te pueden acusar (de encubrimiento). Puedes encubrir a tu hijo perfectamente, que no la ley no te puede hacer nada. Yo por un hijo corro los riesgos que haga falta".

'El Yoyas' ya cumple hoy su condena y tiene pocas posibilidades de disfrutar de algún beneficio penitenciario y, en un nuevo procedimiento, se le sumarán entre 6 meses y 1 año por la fuga.