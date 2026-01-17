"La Justicia está hecha para los ricos": habla la madre del supuesto hijo ilegítimo de Julio Iglesias

En un especial de 2021, Equipo de Investigación analizaba los frentes abiertos de Julio Iglesias tras aparecer en los Papeles de Pandora. Entre ellos, el de su presunto hijo no reconocido.

Julio Iglesias está en el epicentro del huracán por las acusaciones de agresión sexual, aunque no es la primera vez que protagoniza un escándalo. En un especial de 2021, Equipo de Investigación analizaba la vida del mítico cantante a raíz de su aparición en los Papeles de Pandora y era varios los frentes abiertos.

Según descubrió el programa entonces, estos informes destaparon hasta 20 sociedades desconocidas de Julio Iglesias, 16 de ellas compartidas con su mujer, tal y como explicaba Jokin Castellón. Cada una de ellas estaba vinculada a uno de los bienes del cantante, desde casas o terrenos, hasta yates o aviones. Doce de ellas poseían sus propiedades de Miami, cuyo valor total ascendía a 96 millones de euros.

Todas las sociedades llevaban sus iniciales o las de su esposa y en 19 de ellas aparecía como directiva Miranda Rijnsburger. Un bufete de abogados en Sevilla revisó la documentación de Pandora en busca de huecos legales. Representaban los intereses de Javier Santos, el hombre que lleva décadas reclamando la paternidad de Julio Iglesias.

Edite, su madre, se mostraba entonces tajante: "La Justicia está hecha para los ricos, para los pobres no" y no dudaba en preguntarse "¿cómo puede ser que no se haya hecho Julio Iglesias una prueba de ADN?".

Fernando Osuna, abogado de Javier Santos, explicaba que habían ganado la sentencia en primera instancia después de que hasta 12 testigos recogieran ADN de Julio José Iglesias y, tras compararlo con el de su representado, dieran un 99% de compatibilidad. Sin embargo, Julio Iglesias recurrió el caso ante la Audiencia Provincial de Valencia, que "no dice que no sea hijo de Julio Iglesias, sino que ese caso se juzgó hace 30 años y no se puede reabrir".

