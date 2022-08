En un foro con casi 30.000 suscriptores los 'haters' han encontrado el lugar perfecto para compartir su odio. En él hay un apartado destinado a influencers, instagramers y youtubers

'Sweetcarolblog', influencer y víctima de 'haters', relata cómo hay 70 páginas dedicadas a ella repletas de mensajes de odio: "¿Qué buscan, que entre en una depresión? Esto es acoso, día tras día y lo peor es cuando se meten con mi hijo".

Con casi 34.000 seguidores en Instagram pendientes de sus publicaciones sobre familia y estilo de vida, 'Liliandherband, también es víctima de los 'haters'.

"La crítica más fácil es al físico, esa no me afecta tanto. Lo que más me duele son los comentarios sobre mi familia, sobre mi marido y sus supuestas infidelidades a raíz de sus viajes. También hablan de mi madre y se están metiendo con menores en un lugar donde no puedo hacer nada", relata sobrecogida.

Totalmente derrumbada, la influencer admite que ha necesitado ayuda psicológica: "Si no eres una persona fuerte, o no tienes una relación muy consolidada, pueden llegar a romper una familia".

Como ellas, otros 90 influencers buscan acabar con el foro creado exclusivamente para ganar dinero con el odio en las redes sociales y recurren a una empresa especializada en crear contenido digital.

Jon Palma, CEO en Tenthman CTO IDN.tt, asegura que todo comenzó "con una influencer que tenía problemas, que estaba siendo acosada, injuriada y calumniada". De hecho, habla incluso de "personas persiguiendo a influencers por la calle y publicando sus datos personales".

Por otro lado, Equipo de Investigación localiza a un 'hater' y logra hablar con él. El joven da una incomprensible explicación sobre su actitud y las amenazas de muerte: "Siento impotencia al ver que los demás son felices". Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta vuelve a emitir este viernes.