Hoy, Equipo de Investigación reconstruye 'El crimen del Domingo de Ramos': un inocente muerto, dos condenados sin prisión y una fuga

Equipo de Investigación ofrece todos los detalles del "crimen del Domingo de Ramos": un inocente asesinado por error, condenados en libertad y una familia que decide actuar ante la fuga.

Esta noche, a partir de las 22:30h en laSexta, Equipo de Investigación estrena: El crimen del Domingo de Ramos. Una historia que plantea preguntas incómodas sobre la justicia y sobre quién acaba pagando las consecuencias.

El 14 de abril de 2019, Domingo de Ramos, dos hombres son asesinados en una finca de Cartaya (Huelva). Uno de ellos, Samuel, no tenía ninguna relación con el narcotráfico. Murió tras aceptar un favor.

La investigación destapa una emboscada vinculada a deudas de droga. Los responsables son detenidos, juzgados y condenados a largas penas de prisión. Pero ocurre algo difícil de asumir: ninguno entra en prisión.

Uno de ellos desaparece. Con una condena de más de 40 años, pasa a formar parte de la lista de los fugitivos más buscados de España. Durante años no hay rastro. Hasta que el hermano de la víctima decide intervenir. Vicente se hace pasar por narcotraficante, contacta con el fugitivo, se gana su confianza y logra tenderle una trampa que permite su detención en diciembre de 2025.

El reportaje pone el foco en una realidad incómoda: un inocente asesinado por error, condenados en libertad y una familia que decide actuar ante la fuga. A día de hoy, uno de los implicados sigue en la calle a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva su situación.

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