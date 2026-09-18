Hoy, Equipo de Investigación reconstruye el caso del jefe antidroga de Valladolid investigado por el presunto desvío de cocaína incautada

¿Qué ocurrió con los 55 kilos de cocaína incautados en la mayor operación contra la droga en Castilla y León? Esta noche, Equipo de Investigación destapa el caso en 'Operación Garbanzo Negro'.

Esta noche, a partir de las 22:30 horas, Equipo de Investigación estrena 'Operación Garbanzo Negro', un reportaje que reconstruye desde dentro la investigación de Asuntos Internos sobre Luis Fernández, entonces jefe del Grupo de Estupefacientes de Valladolid, y la presunta trama que habría permitido desviar, manipular y devolver al mercado cocaína procedente de operaciones policiales.

La historia comienza con una paradoja. Luis Fernández era un policía condecorado, profesor de Derecho Penal y responsable de algunas de las principales operaciones contra el narcotráfico en Valladolid. Mientras públicamente recibía felicitaciones por su trabajo, Asuntos Internos seguía en secreto sus movimientos.

Durante meses, los investigadores fotografían sus encuentros, intervienen conversaciones y reconstruyen sus relaciones con varios de los investigados. Una de las escuchas incorporadas al reportaje recoge al entonces jefe antidroga dando instrucciones a su confidente: "Prepárame los dos kilos que dice María".

El programa sigue paso a paso el rastro de la cocaína. Una caja fuerte dentro de la comisaría, una llave que permanecía al alcance del inspector, un viaje a Asturias para destruir droga intervenida y un acta en la que, según la documentación de la investigación, no pudo confirmarse el peso total de la sustancia destruida.

Equipo de Investigación reconstruye además cómo Asuntos Internos siguió la pista de productos químicos presuntamente utilizados para manipular la cocaína y cómo las escuchas llevaron a los investigadores hasta otros integrantes de la supuesta estructura.

Los registros proporcionan uno de los grandes giros de la investigación: en un piso que los agentes denominan la "guardería de la droga" aparecen 40 kilos de cocaína. Entre ellos, paquetes con los distintivos de la araña y Z5, vinculados por la investigación a la Operación Churruca.

El reportaje también reconstruye el patrimonio investigado, los vehículos de alta gama y el dinero localizado durante los registros. En su declaración judicial se pone sobre la mesa el hallazgo de 132.000 euros en una caja fuerte bancaria, además de otras cantidades de dinero en efectivo.

Tras meses de seguimientos y escuchas, Luis Fernández fue detenido y permanece en prisión provisional a la espera de juicio. El programa intenta localizar también a María Henar, otra de las investigadas y personaje clave de la historia, cuyo rastro conduce al equipo hasta un inesperado y violento incidente durante la grabación.

Seguimientos reales, escuchas policiales, documentos de la investigación, reconstrucciones y testimonios permiten contar un caso con estructura de thriller: el policía encargado de perseguir la cocaína termina convertido en el principal objetivo de quienes investigan desde dentro del propio cuerpo.

'Operación Garbanzo Negro', este viernes en Equipo de Investigación, en laSexta.

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