Hoy, Equipo de Investigación analiza cómo madrid se ha convertido en refugio del dinero venezolano

Más de 700.000 venezolanos residen actualmente en España, y junto a los ciudadanos ha llegado también capital. Esta noche, el programa "La Pequeña Venezuela" de Equipo de Investigación analiza su impacto en el mercado inmobiliario y las investigaciones abiertas en España.

Madrid es hoy el principal destino europeo de la diáspora venezolana. Pero junto a miles de ciudadanos que llegan para empezar de cero, también ha aterrizado capital. En "La Pequeña Venezuela", Equipo de Investigación examina el flujo de dinero procedente de Venezuela, su impacto en el mercado inmobiliario madrileño y las investigaciones abiertas en España sobre determinadas operaciones financieras.

Más de 700.000 venezolanos residen actualmente en España. El reportaje parte del restablecimiento de los vuelos entre Caracas y Madrid para retratar un fenómeno que va más allá del exilio personal: la llegada de inversión que ha encontrado en la capital española un entorno estable y seguro.

Equipo de Investigación pone el foco en el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid, donde parte del capital venezolano se ha concentrado en los últimos años. A través de agentes inmobiliarios, expertos en economía internacional y análisis de documentación mercantil, el programa muestra cómo el desembarco de inversión extranjera ha contribuido a transformar el mercado inmobiliario y a dinamizar un negocio específico en torno a este perfil de comprador.

El reportaje analiza también las vías legales utilizadas para establecer residencia en España y el papel de empresas que gestionan la llegada integral de inversores.

El programa aborda las investigaciones abiertas en España que examinan posibles irregularidades financieras vinculadas a determinadas sociedades relacionadas con capital venezolano. Con testimonios de periodistas especializados y expertos económicos, se contextualiza el alcance de estas investigaciones dentro del marco judicial vigente.

"La Pequeña Venezuela" plantea una cuestión de fondo: en un momento en el que el capital internacional se mueve con rapidez, ¿están preparados los mecanismos de control para supervisar su origen?

