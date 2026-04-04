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Un hostelero se muestra indignado al comprobar que el agua filtrada no difiere de la del grifo: "Me toman el pelo"

Equipo de Investigación llevó a un establecimiento que alquilaba un sistema de filtrado de agua los resultados de un laboratorio que demostraban que no había diferencias significativas respecto al agua del grifo. Así reaccionó el responsable del local.

Un hostelero se muestra indignado al comprobar que el agua filtrada no difiere de la del grifo: "Me toman el pelo"

En 2025, Equipo de Investigación indagó en los sistemas de filtrado de agua para hostelería y comprobó que algunos restaurantes cobraban por el agua filtrada que servían. El programa tomó muestras de esta agua y del grifo en tres establecimientos distintos y las llevó a un laboratorio, donde constataron que no había diferencias significativas entre ambas.

El equipo regresó a los restaurantes con los resultados. En uno de ellos, el hostelero mostró el sistema de filtrado ante las cámaras y explicó que, según la empresa proveedora, "venden que tiene menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Al conocer los resultados del laboratorio, el responsable reaccionó con indignación: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", denunció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2024 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo en Antresplayer.

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