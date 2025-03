Un hombre relata la agresión que sufrió de 'El Yoyas': "Vino con un puño americano y me pegó"

El rastro de la familia de 'El Yoyas' conduce a los investigadores a una de las urbanizaciones más grandes de Cataluña. En pleno monte, y con unos 1.500 habitantes censados, la urbanización se sitúa muy cerca de donde realiza su primera entrevista como fugitivo. Los agentes descubren que el padre tiene una vivienda alquilada en esta localización.

Allí ha acudido Equipo de Investigación, que ha hablado con uno de los vecinos que fue agredido por 'El Yoyas': "Yo estaba sentado en este lado de la terraza. Vi una muchacha, muy alegre, que dijo 'Yoyas dame un autógrafo' y yo me reí. Y el chaval se lo tomó a mal, se fue, vino luego con un puño americano y me agredió. Me pegó de espaldas. Me pusieron 14 grapas, tengo las denuncias en casa".

Aunque le llegó a denunciar, el agredido acabó retirando la denuncia ante las súplicas de 'El Yoyas': "Al final lo retiré porque se me puso a llorar de rodillas". Respecto a por qué no alertó de que estaba en la urbanización, añade que no sabía en qué lugar exacto se escondía.

En cambio, otro vecino sí asegura que muchos sabían el paradero de 'El Yoyas' mientras estaba fugado: "Yo lo he visto muchas veces, en ese bar arriba. Aquí somos pocos. Mi madre por la tarde veía la tele y veía toda la historia que pasaba y lo veía por aquí tan tranquilo. Al principio salía normal, iba a tomar un café o un cubata o lo que fuera y todos de aquí sabíamos que estaba dentro". Eso sí, nadie dijo nada porque, asegura, "la gente no quiere problemas".