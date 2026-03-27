"Hay restos humanos y sesos en el capó": la huida de más de 50 kilómetros de Micael tras el atropello mortal en la boda de Torrejón

Los agentes no dan crédito a que pudieran llegar hasta Castilla-La Mancha con un coche que tenía "la luna delantera destrozada". "Es imposible circular con ella", afirman. En el vehículo, "restos de sangre por toda la carrocería".

La Policía ha relatado cómo fue la huida de Micael después de atropellar mortalmente a cuatro personas en una boda gitana en Torrejón de Ardoz. En el coche en el que cometió dicho delito llegó hasta Castilla-La Mancha, algo que ni los propios agentes se explican: "La luna delantera está destrozada, es imposible circular con ella. No sé ni cómo han podido llegar hasta esta zona".

Fueron más de 50 kilómetros. "Hay restos de sangre por toda la carrocería. Hay incluso restos humanos y de sesos por el capó y por el techo", explican.

Llegan hasta Seseña, tanto Micael como sus dos hijos y uno de los sobrinos: "Dejan el coche y bajan corriendo por el terraplén para entrar en la urbanización de abajo. Inician un Resiste hacia los soportales, intentando esconderse en el mismo lugar".

"Se consigue interceptar a tres personas y una cuarta escapa. Iban llenos de sangre; Micael, sin gorra y sin una zapatilla. Venían bastante demacrados", relatan, añadiendo que durante su detención no opuso "resistencia".

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