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Habla un hombre que vendió hachís para dar de comer a sus hijos: "Me encantaría trabajar con alguna organización preparada"

Un vecino de San Lúcar de Barrameda explicaba a Equipo de Investigación en 2015 que tuvo que entrar en el mundillo tras buscarse la vida en diversos sectores. "Me he tenido que meter en otras cosas", reconocía.

"Me encantaría trabajar con alguna organización preparada": habla un hombre que vendió hachís para dar de comer a sus hijos

La ruta del hachís recorre distintos puntos de España y también del extranjero desde su producción hasta su exportación. En un especial de Equipo de Investigación de 2015, el programa analizaba este sector y entrevistaba a un traficante de hachís en Sal Lúcar de Barrameda, Cádiz.

Allí los grandes narcos no tienen problema en encontrar trabajadores que desde la playa avisen de su aparece alguna presencia policial mientras que simulan estar pescando, cobran 1.500 euros por operación. "Me he ganado la vida trabajando mucho en el campo, emigrando fuera, la fresa, la naranja... pero no me ha dado para vivir y me he tenido que meter en otras cosas para darles de comer a mis hijos" explicaba el hombre.

El hombre no dudaba en reconocer que también había traficado con hachís. "Me parece de puta madre que se siga traficando en Sal Lúcar. Soy amigo de todos ellos. Me encantaría trabajar con alguna organización preparada". El hombre podría llegar a cobrar hasta 3.000 euros cada vez que descargara fardos de hachís en la playa.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015.

*Puedes volver a ver el programa en atresplayer.com.

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