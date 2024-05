Antonio Tejado ha pasado años sumergido en la noche sevillana. Sus redes sociales están llenas de fotos en locales de ocio, y entre su círculo de amigos está 'Toro', un conocido relaciones públicas de Sevilla, quien es el único amigo de Tejado que accede a hablar con Equipo de Investigación sin una compensación económica.

'Toro' cuenta que conoció al sobrino de María del Monte "hace casi 20 años", y, desde entonces, mantienen una gran amistad. "Yo estuve con él unos días antes de la detención y estuvimos tomando algo. Él se tomó un refresco, no bebió ni alcohol", recuerda Toro, a lo que añade que Tejado "últimamente salía poco y se iba a casa muy temprano".

Además, el amigo de Tejado afirma que nunca ha tenido la sensación de que el sobrino de María del Monte estuviera en "apuros económicos": "Yos siempre lo he visto normal; cuando hemos salido, no me ha dejado pagar nunca". Y a la pregunta de si su amigo trabajaba en algo cuando fue detenido, 'Toro' asegura que él "lo veía venir del restaurante (familiar) con el hermano".