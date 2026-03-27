Ahora

"Era la boda de mi hijo"

"Había un malentendido por un vaso": la conversación entre el padre del novio y Micael antes del atropello mortal en la boda de Torrejón

Manuel, el padre del novio, ha relatado cómo fue el momento en que se enteró de que había "un malentendido" en la boda de su hijo. "Mi misión era que no se estropease", cuenta.

"Había un malentendido por un vaso": la conversación entre el padre del novio y Micael antes del atropello mortal en la boda de Torrejón

Sin estar invitado a la boda. Así se presentó Micael al enlace de Torrejón en el que murieron cuatro personas. En el que él está condenado por atropellar mortalmente a cuatro personas. En el evento, la Policía ha podido probar que había "un problema" y que tanto él como el padre del novio tuvieron una conversación.

"Pudimos probar que había un problema y que el padre del novio optó por echar a ambas partes de la boda para que todo siguiese su curso y no hubiese incidentes en el interior", dice el subinspector del Grupo VI de Homicidios.

El padre, en ese sentido habla del momento: "Llega Agustín y me dice, 'Manuel, hay un hombre aquí que se está enzarzando'. Dice que han tenido un malentendido por un vaso o no sé qué".

"No te preocupes, que esto lo soluciono. Verás que todo sale con armonía y no pasa nada. Mi misión era que no se estropease la boda. Era la boda de mi hijo", insiste el padre del novio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio tras prorrogar su ultimátum a Irán
  2. La inflación aún podría ser mayor: la rebaja fiscal a los carburantes y la generación de renovables frenan la mayor subida en cuatro años
  3. La historia de Maite, una 'okupa involuntaria' en riesgo de desahucio tras el suicidio de su novio: "Primero perdí a Jon, ahora pierdo nuestra casa"
  4. El Supremo estudiará un caso similar al de Noelia para sentar jurisprudencia sobre si un padre puede recurrir la eutanasia de su hijo
  5. El indignante desprecio con el que los asesinos de Francisca Cadenas se referían a las mujeres: "Luego dicen que las violan..."
  6. El Caso Malaya cumple 20 años: Marbella sigue pagando una deuda millonaria tras uno de los mayores casos de corrupción de España