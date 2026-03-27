"Había un malentendido por un vaso": la conversación entre el padre del novio y Micael antes del atropello mortal en la boda de Torrejón

Manuel, el padre del novio, ha relatado cómo fue el momento en que se enteró de que había "un malentendido" en la boda de su hijo. "Mi misión era que no se estropease", cuenta.

Sin estar invitado a la boda. Así se presentó Micael al enlace de Torrejón en el que murieron cuatro personas. En el que él está condenado por atropellar mortalmente a cuatro personas. En el evento, la Policía ha podido probar que había "un problema" y que tanto él como el padre del novio tuvieron una conversación.

"Pudimos probar que había un problema y que el padre del novio optó por echar a ambas partes de la boda para que todo siguiese su curso y no hubiese incidentes en el interior", dice el subinspector del Grupo VI de Homicidios.

El padre, en ese sentido habla del momento: "Llega Agustín y me dice, 'Manuel, hay un hombre aquí que se está enzarzando'. Dice que han tenido un malentendido por un vaso o no sé qué".

"No te preocupes, que esto lo soluciono. Verás que todo sale con armonía y no pasa nada. Mi misión era que no se estropease la boda. Era la boda de mi hijo", insiste el padre del novio.

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