Ante el aluvión de críticas, la organización del Capital Fest, celebrado en plena ola de calor, emitió un comunicado en el que pedía disculpas a quienes no pudieron disfrutar del festival. Uno de los responsables, Borja Viedma, accede a ser entrevistado en Equipo de Investigación: se trata de un empresario del textil que, por primera vez, participaba en un festival.

Aunque 15 días antes de la celebración del evento ya había informaciones que apuntaban a una ola de calor, el organizador esgrime que consultaron el tiempo en la AEMET, no en la prensa, y que "72 horas antes hubo una reunión con bomberos, policía, autoridades y se siguió adelante". "Se instalaron irrigadores de agua y bueno, quizás ocultarse a la sombra suponía no ver los buenos espectáculos que había", argumenta.

Preguntado sobre el hecho de que desde la carpa instalada los asistentes no habrían podido disfrutar del espectáculo por el que habían pagado, responde así: "Si hubiéramos puesto carpas delante del concierto no hubieran podido disfrutar del concierto". Además, sostiene que "fueron unos cuantos golpes de calor" y, con respecto al corte de agua, señala que "pese a ser correcta" la instalación no "dio abasto". "Yo hasta donde vi se jugó con el agua, como si fuera un patio de colegio", afirma.

Puedes escuchar la entrevista completa en el vídeo, en el que el organizador no detalla cuánto dinero se ganó con el festival, aunque asegura que "no habría grandes beneficios puesto que la situación de la empresa es bastante justa". Su compañía organizará una nueva edición del Capital Fest el verano de 2024.