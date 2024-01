Sito Miñanco respondió a las preguntas de Equipo de Investigación en una carta, firmada de su puño y letra, que remitió al programa en 2018. En ella, negaba liderar una organización de tráfico de drogas y, preguntado acerca de si se sentía culpable por los muchos jóvenes gallegos a los que el consumo de drogas destrozó la juventud, su respuesta era clara: "No me siento ni soy culpable".

Reconocía, no obstante, ser "muy consciente de las consecuencias médicas y sociales que tiene el consumo de drogas", que comparaba con el alcohol: "Basta ver el daño que produce el alcohol y, sin embargo, es legal...", deslizaba. "Claro que no me siento ni soy culpable de lo que usted me está acusando, igual sería bueno que leyese las sentencias por las que estoy cumpliendo condena", aseveraba.

"Si se refiere a la denominación de 'generación perdida', entonces le recuerdo que esa gente es adicta a la heroína", agregaba el condenado. "Lo fácil es culparme a mí o a otros, en lugar de analizar que hay detrás de la historia de todos esos jóvenes", esgrimía. Puedes recordar el contenido íntegro de la misiva en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.