Jaume es un vecino de Palma de Mallorca que se ha visto endeudado por culpa de multas de tráfico que no le fueron notificadas. Según relata a Equipo de Investigación, fue al hacer la declaración de la renta cuando se enteró de que tenía una deuda de 6.000 euros por 15 multas de tráfico.

"Yo empecé a pagar las dos primeras, llegué a pagar hasta 1.300, 1.400. No podía pagar más", relata Jaume, que cuenta que intentó pedir un crédito, pero no se lo concedieron por estar pagando ya una hipoteca. "Dije, pues entonces, lo que dios quiera y que me embarguen", lamenta.

El afectado explica que en realidad, debería haber recibido una sanción de 100 euros por cada una de estas multas y que incluso tenía un plazo para pagar solo 50 euros con reducción. Sin embargo, esa primera multa "no llegó nunca" y, a partir de ahí, la deuda fue subiendo: "A partir de ahí, al yo no pagar, cada una de 100, pasa a 300, y las de 300 pasan a 900", explica.

"Yo no recibo ni la primera notificación ni la segunda notificación", sostiene Jaume, que lo achaca a que "la empresa encargada de repartir esas notificaciones hacía mal su trabajo" y asegura que no es el único: "Somos miles de afectados".

Unos 150 vecinos han formado una asociación para denunciar la irregularidad de las multas de los radares. Puedes escuchar sus casos en el vídeo que ilustra estas líneas.