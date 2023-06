La sal que agregamos en las comidas solo representa el 25% del total de la que consumimos. "Casi todos los productos llevan sal, incluso los alimentos frescos, pero es natural (…) Las frutas, las verduras las legumbres y los huevos son los que menos sal contienen", explica en Equipo de Investigación Paqui Moliner, experta en seguridad alimentaria.

Los reporteros del programa visitan un supermercado junto a la profesional, quien ofrece algunos consejos para detectar la sal oculta. "Los productos procesados son los que más sal contienen, aunque no siempre incluyen la palabra en su lista de ingredientes", advierte Moliner, quien selecciona un paquete de bollería en el que no aparece la nomenclatura. No obstante, señala, la etiqueta señala la existencia de aditivos como E481 y E466 "que llevan sodio".

"A la sal se le puede llamar hasta de 41 formas diferentes. De hecho, me he traído una chuleta donde aparecen los diferentes aditivos que contienen sodio", detalla la experta, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Incluso determinados tipos de pasta de dientes contienen sal, como apunta Moliner. ¿Cuál es el motivo? "La sal es un abrasivo que, al frotar los dientes los deja más limpio y su superficie más pulida", explica.