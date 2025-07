La confesión de un hombre sobre el gran negocio del hachís en Sanlúcar: "Me encantaría trabajar con ellos"

En Sanlúcar de Barrameda, la localidad gaditana que conecta el Estrecho de Gibraltar con la desembocadura del Guadalquivir, el tráfico de hachís encuentra su puerto natural. Allí, en un municipio donde casi uno de cada dos vecinos está en paro —el 47% de la población—, los narcos no tienen dificultad para reclutar mano de obra.

"Hay mucha gente que lo está pasando mal, chavales jóvenes sin oportunidades, y cuando les ofrecen 3.000 euros por descargar un alijo en la playa, no se lo piensan demasiado", explica Pedro Espinosa, periodista del Diario de Cádiz.

El dinero que mueve este negocio ilegal ha terminado por calar en gran parte de la población. Así lo contaba en 2015 un antiguo traficante de hachís a Equipo de Investigación, donde explicó cómo se había visto obligado a buscarse la vida. "He trabajado mucho en el campo, he emigrado fuera, pero no me ha dado para vivir, y me he tenido que meter en otras cosas para dar de comer a mis hijos", confesó.

Y no dudó en reconocerlo: "Me parece de puta madre que se siga traficando. Soy amigo de todos ellos. Me encantaría trabajar con alguna organización preparada".