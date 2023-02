Equipo de Investigación se desplazó a México y habló con un constructor mexicano, quien, ya fuera de la organización, accedió a recibirnos, y confirmó las prácticas denunciadas por los jóvenes exmiembros españoles. "Los que se fueron a España están preocupados por enriquecerse, no por servir, y están utilizando la fe para captar a gente que tiene buenos principios. Y me viene un pensamiento de Primo de Rivera, del que nosotros éramos admiradores, que decía: 'España una, libre y grande'", expresó el hombre, quien contó cómo es la ceremonia de ingreso en la organización secreta.

Así, el hombre señaló que la ceremonia es "en un cuarto oscuro para simular las tinieblas del mundo". "Todos los miembros tienen que ir con camisa blanca y pantalón negro. La vela simboliza la luz que ilumina, y el que tomaba el juramento iba al frente y decía: 'Tú no has elegido venir aquí, tú has sido elegido. Y a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos. Dios, Patria, Yunque'", indicó, al tiempo que dijo que cuando él ingresó, su nombre fue 'Agustín de la Cruz', "por San Agustín y por la cruz".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.