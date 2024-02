Samantha Domingo era supervisora y se encargaba de entrenar celebridades en la Cienciología. En su trabajo trató con la familia de Tom Cruise y reconoce que sus hijos iban a clase con los del actor. "Ahora Conor Cruise se dedica a promocionar la Cienciología e Isabela está ayudando en Londres", reconoce al programa en declaraciones en 2020.

Al mismo tiempo, desvela que Will Smith estuvo también metido, abriendo escuelas para las familias de la Cienciología. "Ya no está. Todo el mundo lo sabía dentro de la iglesia. Había un grupo de mujeres cienciólogas, como la mujer de John Travolta o Will Smith, que llevaban a sus amigos y trataban de reclutarlos", añade.

Por otro lado, reconoce que Pepe Domingo, hijo mayor de Plácido Domingo, y su mujer con cienciólogos muy comprometidos. Ella y su marido estuvieron diez años. Pero finalmente ella sacó a sus hijas. "Vivíamos en una pequeña burbuja, las finanzas eran lo más difícil", sostiene.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación estrenado en 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.