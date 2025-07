Un vecino de La Pereda (Asturias) desvela cómo pilló al estafador de la vivienda vacacional que quiso alquilar

"He oído que mucha gente alquiló la casa y al llegar estaba cerraba", comenta un vecino de La Pereda al ser preguntado por Equipo de Investigación sobre el estafador que alquilaba una vivienda vacacional que no existia en Asturias.

Equipo de Investigación retrató en 2018 el problema de las estafas en los alquileres vacacionales. En este fragmento, el equipo de Glória Serra siguió la pista para encontrar uno de los alojamientos que una de las víctimas alquiló, pero nunca llegó a disfrutar.

Con una foto de la vivienda y el nombre de una aldea, La Pereda, en Asturias, el reportero preguntó a muchos de los vecinos si conocían la ubicación de la vivienda. Uno de ellos confesó haber hablado con el dueño, pero "le comenzó a dar largas" y eso frenó la reserva.

"Yo contacté con ese dueño porque buscaba una vivienda de alquiler en la zona, pero comenzó a dar largas. Me comentó que trabajaba en un hospital de Arriondas, pero descubrí que era mentira. No llegué a ingresar la reserva, pero he oído que mucha gente alquiló la casa, llegó a venir a la zona y la casa estaba cerrada y el hombre no aparecía", comentó.

En el vídeo sobre estas líneas puedes escuchar el testimonio al completo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 de laSexta que se ha vuelto a emitir este fin de semana.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: La estafa del verano' en atresplayer.com.