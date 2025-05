Un examigo de 'Anita, la fantástica' cuenta cómo le estafó 430.000 euros: "No me devolvió nada"

José Lema, un ganadero aficionado a las motos, se convirtió en víctima de Ana María Vicente, más conocida como 'Anita, la fantástica'. Él la describe en Equipo de Investigación como una persona "dicharachera" con la que enseguida se cogía confianza.

De esta forma, confiesa que rápidamente se hicieron inseparables y comenzaron a hacer viajes juntos, a los que también se unía otro amigo. Estuvieron en varios lugares como Segovia y Marruecos, entre otros destinos.

Tras esto, Ana María Vicente les propuesto lo que se suponía que sería un gran negocio. "Nos vendía unos packs de viaje de Moto GP y esos packs, si no se llegaban a cumplir, estaban asegurados y nos daban lo pagado más una indemnización". "Es decir, si el viaje te vale 2.000 euros, tú pagas dos y, si fallaban, te reembolsaban cuatro", explica, pero nunca les "dio ninguna documentación". "Solo teníamos lo que nos mandaba por WhatsApp", cuenta.

Además, también le contrató para hacer rutas en moto. "Me dijo que me iba a pagar 3.000 euros al mes y pensé: '¡Fantástico, 3.000 por hacer lo que me gusta!'", reconoce. Sin embargo, pronto descubrió que este sueño escondía una amarga realidad.

El ganadero pronto se dio cuenta de que los 3.000 euros que recibía como salario provenían de su propio bolsillo. "Le ingresaba 15.000 euros por un pack, y de ahí me devolvía 3.000. Básicamente, me pagaba con mi propio dinero", explica.

En total, él llegó a ingresarle 430.000 euros de los que asegura que "no recuperó nada". Finalmente, la relación entre ambos llegó a su fin cuando él le pidió que le pagara todo lo que le debía.

