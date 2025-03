Equipo de Investigación vive un tenso momento al preguntar a Christian Adell, líder de una presunta criptosecta

Christian Adell es el director de formación de IM Academy en España, una supuesta academia de inversiones en criptomonedas. "Dentro de la academia de formación es todo un ejemplo y un referente a seguir en cuanto al trading. Todo el mundo aspira a ser como él", cuenta uno de los exalumnos.

"Nos dicen que es un gestor de fondos, tiene sus propios fondos privados en los que él hace operaciones con muchísimo capital". Lo que más le impactó de sus clases, afirma, era "la dureza con la que castigaba moralmente y psicológicamente a la gente que se iba de la academia".

Según la Policía Nacional, él es el líder de formación de IM Academy en nuestro país. "Es el que da las señales de inversión a todos aquellos miembros de la academia que quieran invertir", cuenta Miguel Ángel Sánchez, inspector jefe de la UDEF. "Está dándose una imagen de rentabilidad que no es tal. De hecho, algunos denunciantes nos manifiesta que de las operaciones que esta persona recomendaba, tenían éxito un porcentaje mínimo", advierte.

Equipo de Investigación logra dar con su paradero, y no duda en acercarse a él para preguntarle por los hechos de los que se le acusa. "Si no he declarado ante el juez, ¿cómo voy a declarar ante ti?", le espeta al reportero del programa.

Su actitud corporal denota falta de comodidad con la conversación, creando un ambiente tenso. "La Policía le investiga por varios delitos: por publicidad engañosa, pertenencia a organización criminal y también por estafa por sus trabajos dentro de IM Academy", insiste el periodista, algo que él niega.

* El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa emitido por primera vez en 2022.