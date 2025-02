'Equipo de Investigación' localiza a la tía del estafador Daniel Cabrera: "Es un niño con corazón de oro, pero la vida..."

'Equipo de Investigación' busca a Daniel Alejandro Cabrera, el promotor que ha estafado a 'Los Morancos', entre otros muchos otros artistas. Por ello, se dirige hasta la casa de su familiar más próximo: su tía.

En el vídeo sobre estas líneas, la mujer recibe a los reporteros en el rellano de su piso, donde ya de primeras les manda un aviso: "Lo siento, pero yo a periodistas no quiero saber nada porque han dicho muchísimas mentiras". "Él está donde tiene que estar, no en busca y captura, como están diciendo", afirma.

La tía de Cabrera asegura que en estos momentos es imposible hacer una entrevista a su sobrino, porque "donde está no se puede". "¿Está en la cárcel en este momento?", le pregunta la reportera, a lo que la mujer responde que "por eso mismo, lo acabas de decir tú, no lo he dicho yo".

Sobre las acusaciones que hay sobre Daniel de estafa, asegura que su sobrino "es un niño de corazón de oro, lo que pasa es que las circunstancias de la vida...". Considera que uno de los motivos que podrían haberle llevado a esta situación es "verse solo lejos de la familia, porque siempre ha estado lejos".