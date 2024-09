Pilar Ropero, extrabajadora de 'Aúpa Travel', la agencia de viajes de la estafadora 'Anita, la fantástica', se pone en contacto con Equipo de Investigación para contar su historia. La mujer denuncia que estuvo tres meses trabajando para la estafadora en los que, sin embargo, no cobró nada. "Me dejó a cero, y no me quería dar de baja; me daban ataques de ansiedad", recuerda, a lo que añade: "Quiero ir a la mutua y no me deja ir sola".

Así, según ropero, la estafadora le dijo que iban en su coche: "Yo voy atrás con un ataque de ansiedad (...), llorando, diciéndole que por favor me echase del trabajo, que hiciera lo que fuese para que yo cobraba el subsidio de mierda que estaba cobrando, y lo que hizo fue mover el espejo retrovisor, porque quería ver mi desesperación, porque es una narcisista muy cruel", expresa. Su duro testimonio, en el vídeo principal que acompaña a la noticia.