Ana Paula, una auxiliar de Enfermería que pesa 142 kilos y lleva desde los 12 años haciendo dietas sin éxito, y un administrador de fincas que pesa 95 kilos van a someterse a la dieta keto supervisada por Rubén Bravo, dietista. Ella quiere perder 20 kilos, mientras que el objetivo del segundo paciente es perder seis. Cada uno de ellos se va a someter a un tipo de dieta: ella hará lo que llaman keto 'sucia' y él se someterá a la keto 'limpia'. Así, durante tres semanas, tendrán que sustituir los hidratos de carbono por grasa.

Una de sus mayores ventajas es que también permite comer fuera, e incluso comer todos los ingredientes de una hamburguesa, salvo el pan. Sin embargo, al quinto día empiezan a parecer los primeros síntomas: "No puedo levantarme de la cama, he dormido fatal y me duele todo el cuerpo", cuenta la mujer, mientras que él señala que está "suelto de la tripa". Finalmente, tras 20 días, comprobamos si la dieta keto ha dado resultados, algo que puedes ver en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.