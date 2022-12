Un inspector de los Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía destapa una mafia de medicamentos. Descubre 253 recetas con indicios de falsedad, expedidas en solo dos meses. Todas prescriben el mismo ansiolítico, 'Rivotril', y están firmadas por ocho médicos que trabajan en hospitales públicos y centros de salud de Andalucía. Conseguimos hablar con una de ellos, quien asegura que "nunca" ha recetado este ansiolítico.

"Yo nunca lo he recetado. Me parece que es un medicamento muy adictivo. Si un paciente está enganchado a las Benzodiazepinas te puede maltratar verbalmente en la consulta y si se enfada, te tira la puerta", afirma la mujer, quien defiende que la letra, la firma que en las recetas de 'Rivotril' no es la suya, aunque reconoce que el sello sí lo es, pero asegura que lo han usado tras robárselo: "Tuve un paciente que le dio un síncope, por lo que tuve que salir corriendo a por una silla para llevármelo a la consulta de urgencias, y dejé la puerta abierta con los cajones abiertos; ahí fue cuando sucedió", lamenta.

Los robos de sellos se repiten en diez hospitales y centros de salud de Andalucía, y con ellos se hacen 125 recetas falsas.