Acudimos a las oficinas de Altafonte, una distribuidora musical en cuya web hay reseñas de artistas que se quejan de que han cancelado su cuenta y quitado su música de todas las plataformas por tener pocas reproducciones y no ser rentable. Miguel Martorell, director para el sur de Europa de Altafonte, explica cómo son los acuerdos a los que llegan con los artistas: "Lo que hacemos es asociarnos con el artista y recibir un porcentaje de los ingresos que llegan de las plataformas digitales y de las entidades de gestión y de la venta de discos, y ese porcentaje puede ir entre el 30 y el 50% de sus ingresos".

Al comentarle que en los últimos meses se han sucedido críticas de bandas y artistas que aseguran que la distribuidora ha eliminado sus catálogos de Spotify de un día para otro, Martorell defiende que se trata de "una cuestión muy lógica de eficiencia y de optimización del trabajo". "Decidimos que lo nuestro era ser una empresa 'boutique', una empresa que pudiese trabajar con menos artistas, pero mucho mejor con todos ellos", expresa, a lo que añade que cree que envió el correo de rescisión de contrato "a unas 1.000 cuentas".

"¿Especifican en sus contratos que el artista debe llegar a un mínimo de reproducciones", pregunta entonces el reportero, algo que Martorell asegura que "sí aparece". "Está fijado en unos 300 euros brutos anuales que el artista debe generar en su cuenta, en más de 100 plataformas distintas", explica, a lo que añade que esto se asemejaría a "unas 300.000 o 500.000 reproducciones al año".

Así, el reportero concluye que en los contratos que firmaron con esos artistas sí aparecía esa cláusula, tras lo que el director para el sur de Europa de Altafonte dice que "puede ser que se tratase de contratos anteriores en los que no apareciese". Y en lo referente a por qué Spotify toma la decisión de que las canciones con menos de 1.000 escuchas en un año no reciban ningún tipo de compensación, Martorrell expresa que "en un panorama en el que se están subiendo a plataformas digitales más de 150.000 canciones al día y en el que se calcula que más del 80% de las canciones que tiene Spotify en sus servidores no recibe más de 1.000 streams al año", entiende que "Spotify también quiera controlar un poco qué espacio le dedica a todas esas canciones".