El contundente mensaje de un hostelero a quienes explotan a sus empleados: "El que no pueda con los gastos, que cierre"

Carmelo Rojas, empresario de hostelería con 43 años de experiencia, contaba en 2022 a Equipo de Investigación cómo la subida del precio de los alimentos y de la factura de la luz había golpeado de lleno a su negocio. A pesar de todo, solo había incrementado un euro el precio del menú del día.

Sus gastos fijos rondaban los 24.000 euros al mes y ni siquiera podía permitirse contratar un cocinero. Sobre las ganancias que obtiene el restaurante, Carmelo era claro: "Es para vivir, no saco más que para sobrevivir". Y añadía: "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias que dependemos de él".

En ese momento, solo contaba con tres camareros, después de haber tenido que prescindir de otros tres para poder sostener las cuentas. Cada uno cobraba 1.400 euros por ocho horas diarias, y según explicaba, dar de alta a un camarero en la Seguridad Social le suponía 456 euros más. "Los tengo contratados como manda la ley", subrayaba.

Carmelo también aprovechó para denunciar una práctica habitual en el sector: "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que no pueda con los gastos, que cierre y se vaya a su casa", sentenciaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

