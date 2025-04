"Sin contrato ni nómina": Una camarera española denuncia la "semiesclavitud" en sus 20 años trabajando en hostelería

Equipo de Investigación contactó en 2022 con una camarera con más de 20 años de experiencia trabajando en España en hostelería.

La joven prefirió no mostrar su rostro por "miedo a las represalias". "En este sector se conocen todos y yo quiero seguir trabajando", expresó.

Tras dejar los estudios, comenzó a trabajar como camarera. "En las zona en la que vivo o estás en hostelería o en el campo, no hay otra", aseguró la joven, que destapó la situación de "semiesclavitud" vivida durante todos estos años.

"Nunca he tenido nómina, no he firmado un contrato en 20 años y he llegado a trabajar 15 horas diarias, depende la época del año, si es Navidad, fiestas patronales...Te hacen sentir que eres una mierda recuerdo ir llorando todos los días", denunció la joven, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

