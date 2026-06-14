Un coche policial, calcinado tras un control al padre de 'El Patrón' en el entorno del clan de 'Los Piños'

Equipo de Investigación, en un programa de 2022, logró grabar un control policial en el que los agentes interceptaron a 'El Piño'.

El clan de 'Los Piños', investigado por un presunto caso de blanqueo de capitales, habría consolidado su presencia en una calle del municipio gaditano de Puerto Serrano, donde su entorno familiar ocupaba un papel destacado en la estructura señalada por las autoridades.

Al frente de la organización se sitúa Francisco Javier Ramos, conocido como 'El Patrón', junto a su madre, Conchi 'La Latera', y su padre, Francisco 'El Piño'. Equipo de Investigación, en un programa de 2022, logró grabar un control policial en el que los agentes interceptaron a 'El Piño'.

Durante la intervención, el padre del principal investigado mostró una actitud desafiante y llegó a dirigirse a la reportera del programa con comentarios ofensivos: "Tienes cara de meterte rayas, cuando quieras te aviso y te vendo algo", respondió al ser preguntado por las supuestas plantaciones de marihuana vinculadas a su hijo.

El dispositivo policial se desarrolló con aparente normalidad, pero, dos semanas después, uno de los agentes que había participado en aquel control encontró su vehículo completamente calcinado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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