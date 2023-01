Una clienta de Zara ha sido condenada a seis meses de prisión por un delito continuado de estafa. Asimismo se le prohibió la entrada en las tiendas durante un año y deberá devolver el importe de lo estafado: 452 euros. Así lo transmitió Equipo de Investigación en un programa en el que además consiguieron hablar con la condenada, y que laSexta ha vuelto a emitir.

La mujer citó a los reporteros en un parque del centro de Zaragoza, aunque les pidió que le "distorsionara la voz" y que eludieran su nombre. Así se intentó excusar la condenada: "Lo único que sucedió fue, en puntuales veces, que había estrenado una prenda y había vuelto a devolverla".

Este comportamiento, defendió, lo hace "mucha gente". Al ser interpelada sobre el número de ocasiones en las que llevó a cabo estas acciones, la mujer dijo no saberlo. "Un sábado te comprabas un vestido, salías, te lo ponías y lo devolvías, fin", aseguró.

"No sé si lo hizo otra gente y me lo empaquetaron a mí. No hay más", aseguró la joven. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que acompaña a esta información.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir el viernes.