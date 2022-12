El rastro de Esther López se perdió para siempre en Traspinedo, Valladolid, durante la madrugada del 13 de enero. A pesar de que los dispositivos de búsqueda trataron de dar con ella, durante semanas no obtuvieron resultado alguno. Finalmente, la mañana del 5 de febrero un senderista encontró el cuerpo sin vida de la joven tendido en una cuneta que previamente había sido rastreada. Equipo de Investigación analizó las claves del caso en un programa de octubre que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Uno de los principales sospechosos fue Ramón 'El Manitas', que fue detenido después de asegurar que habló con la joven por teléfono después de que desapareciera. Sin embargo, los investigadores pudieron comprobar que, en realidad, no mantuvo una conversación con ella, sino que llamó a su teléfono y le contestó el buzón de voz.

Tras su detención y el registro de su casa en busca de Esther López, finalmente Ramón 'El Manitas' fue puesto en libertad. Desde entonces no se le ve apenas por Traspinedo, la mayor parte del tiempo la pasa encerrado en su casa.

Equipo de Investigación lo localizó y trató de preguntarle sobre las incógnitas que todavía hay en el aire en torno a su figura. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Esther López? ¿Qué relación tenía con ella? Ante esas cuestiones, Ramón 'El Manitas' se mostró airado protagonizando un tenso momento con el equipo del programa.

Desde su puesta en libertad, la Guardia Civil pone el foco en Óscar, la última persona que ve a Esther López. La hermana de la joven, Inés, revela que fue precisamente él quien se puso en contacto con ella tras la desaparición: "Me dice que había discutido con mi hermana porque ella quería seguir de fiesta, nadie de los que habían estado con ellos quería seguir de fiesta".

Su hermana autoriza a Equipo de Investigación a emitir el mensaje que le envía Óscar: "La dejo en la entrada de 'El romeral' y me dice que se iba donde Carolo. Al día siguiente, me escribe Carolo preguntando qué tal rematamos. Entonces le dije que se la había dado parda, pero me contestó que no había estado. No le dimos más importancia porque como quería bajar a Valladolid pensamos que habría llamado a alguien y se habría bajado. Por la tarde me escribió y me dijo que no le entraban los mensajes. Le dije que estaría en casa".

Esta es la versión que el amigo de Esther López declara ante la jueza: "Cuando dejamos a Carolo, me dijo que quería bajar a Valladolid y yo le dije que no porque tenía que trabajar. Me contestó que parara porque se iba donde Carolo. Yo sé que con Carolo ha quedado a menudo, va a su casa... no puedo confirmar si tenían algún tipo de relación". Óscar señala a su amigo Carolo.

