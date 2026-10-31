El silencio de Óscar, sospechoso de la muerte de Esther López en Traspinedo, ante Equipo de Investigación

El hombre, que irá a juicio en febrero acusado de asesinato con alevosía, se topaba con los reporteros del programa en 2022 y se negaba a contestar a sus preguntas.

Esther López, de 35 años, desapareció en Traspinedo (Valladolid) en enero de 2022. Casi un mes después su cadáver aparecía en una cuneta de la carretera VP-2303. Aún hoy se desconoce quién perpetró el asesinato -fue atropellada-. El principal sospechoso Óscar S.M., en libertad con medidas cautelares, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo febrero acusado de asesinato con alevosía.

En 2022, Equipo de Investigación se desplazaba a Traspinedo para analizar el caso. Entonces, la instrucción del caso seguía abierta y la defensa del principal sospechoso, Óscar, intentaba desacreditar todas las pruebas en su contra.

La jueza admitía a trámite una investigación para conocer si las abolladuras de su vehículo existían antes de que la Guardia Civil se lo requisase. Mientras, el principal sospechoso del caso seguía y sigue actualmente en libertad. Entonces, la jueza negaba la prisión provisional ya que consideraba que era imposible hacer un relato de cómo ocurrió la muerte de Esther.

Equipo de Investigación localizó a Óscar y le hizo varias preguntas, aunque sin respuesta. Aquí puedes ver el momento en que el reportero localiza a Óscar y le formula las cuestiones, aunque sin obtener respuesta.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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