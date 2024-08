En un programa de Equipo de Investigación de 2018, el taxista que llevó a Antonio Anglés en la noche del asesinato de las niñas de Alcàsser contó cómo había sido el trayecto. El hombre, que venía de Silla, se encontró con Antonio Anglés al entrar en la localidad de Catarroja: "Este señor me levantó la mano y subió al coche. Nada más subir me dice, apaga laluz y dé la vuelta rápidamente, que me tiene que llevar a Picassent".

"Cuando di la vuelta donde la iglesia, un poquito más hacia delante, apreté el aparato y dije a la central que me iba con un cliente a Picassent", detalló el taxista en el vídeo principal de esta noticia, donde destacó la reacción de Anglés al escuchar su llamada. "Eso a él le sentó mal", explicó el conductor, que detalló después de cortar la comunicación con central Antonio Anglés le preguntó por qué se había comunicado con ellos. "Se molestó mucho", insistió el taxista, que contó cómo había explicado a Anglés que era costumbre llamar a la central al trabajar por la noche y salir de la ciudad.

Por su parte, otra testigo, vecina del piso de la familia Anglés, contó en el vídeo cómo se había encontrado a la madre muy nerviosa junto a la Guardia Civil. "Cuando salgo de trabajar, llego a mi casa y veo mucha Guardia Civil, yo vivía en la 3 y ellos en la 4", recordó la mujer en el vídeo, donde explicó que no quería "dar la cara" por miedo porque tenía hijos. "Cuando subí vi solo a la madre y a Enrique, ella estaba muy atacada", explicó.

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Catarroja ha denegado a la familia de Antonio Anglés declarar como muerto al autor material del crimen de Alcàsser. Así que para la Justicia, Anglés no está muerto. Pese a que se piensa que murió cuando huyó de España como polizón, rumbo a Irlanda. Sin embargo, nunca se ha probado que esto ocurriera y sigue en busca y captura hasta que prescriban los hechos, el 14 de diciembre de 2029.

